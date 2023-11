Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Bodenheim; Einbruch in Einfamilienhaus in der Abenddämmerung

Bodenheim (ots)

Am Samstagnachmittag zwischen 16:00 und 19:00 Uhr kam es in Bodenheim in der Wormser Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter verschafften sich in Abwesenheit der Bewohner gewaltsam Zutritt zu dem rückwärtigen Gebäudebereich.

Im Inneren durchwühlten sie daraufhin mehrere Räume und Schränke, erbeuteten dort Schmuck und entkamen daraufhin unerkannt.

Haben sie in dem Zeitraum verdächtige / ortsfremde Fahrzeuge oder Personen gesehen oder können sie sonstige sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben, werden sie gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon: 06131/65-3390

E-Mail: beratungszentrum.mainz(at)polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell