POL-WHV: Unfallflucht in Jever - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots)

In Jever kam es am 20.03.2024 gegen 15:20 Uhr in der Mühlenstraße in Höhe der Hausnummer 72 zu einem Verkehrsunfall auf dem dortigen Parkplatz.

Der Unfallverursacher beschädigte beim Ein- oder Ausparken einen neben ihn geparkten grauen Pkw der Marke VW Polo und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen.

Zwei Männer machten sich bei der Rückkehr der Fahrzeugführerin als Zeugen bemerkbar und gaben an, dass sie den Vorfall beobachtet hätten und der Verursacher einen Pkw der Marke Peugeot geführt haben soll.

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.

