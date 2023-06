Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Korrektur zur Pressemeldung: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Saalfeld (ots)

Bei einer am heutigen Vormittag veröffentlichten Pressemeldung schlich sich eine Verwechslung ein, sodass folgende Korrektur vorgenommen wird. Am Montag, gegen 09.40 Uhr, befuhr der 86-jährige Fahrer eines Pkw in Saalfeld die Kulmbacher Straße in Richtung Kaulsdorf. Mutmaßlich aufgrund gesundheitlicher Probleme geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit der 72-jährigen Fahrerin eines Pkw zusammen. Beide Fahrzeugführer zogen sich Verletzungen zu und wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

