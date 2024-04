Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickbetrüger erbeuten Bargeld und Goldmünzen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Zuffenhausen (ots)

Dreiste Telefonbetrüger haben am Mittwochnachmittag (03.04.2024) eine Seniorin um Bargeld und Goldmünzen betrogen. Die Dame erhielt zwischen 14.30 Uhr und 16.00 Uhr ein Anruf einer angeblichen Freundin, die ihr erzählte, sie habe einen Verkehrsunfall verursacht. Um eine Untersuchungshaft zu verhindern, müsse eine Kaution bezahlt werden. Die Betrüger organisierten ein Taxi für die Seniorin, welches sie zur Bank und wieder nach Hause brachte. Sie hob dort mehrere Tausend Euro ab und übergab das Geld und die Goldmünzen am späten Nachmittag in der Husumer Straße an einen unbekannten Mann. Dieser sei groß gewesen und hatte ein gepflegtes Aussehen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden. Die Polizei rät:

- Lassen Sie sich nicht am Telefon unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los. - Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach Bargeld, Schmuck oder Wertgegenständen. - Wählen sie 110 und den teilen Sie den Sachverhalt mit. Benutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. - Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Bekannten, denen Sie vertrauen. Kontaktieren Sie Angehörige oder die Personen um die es geht einfach selbst und erkundigen sich nach deren Befinden.

Weitere Tipps gibt es unter www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell