POL-PDMT: Montabaur, Suche nach Unfallzeugen nach Verkehrsunfallflucht

Montabaur (ots)

Am 27.02.2024 gegen 19:00 Uhr parkte der 30-jährige Geschädigte seinen PKW am Straßenrand der Philip-Gehling-Straße 1A in Montabaur in Höhe eines dortigen Schnellrestaurants. Als er gegen 22:00 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung an seinem PKW fest. Da die Straße in diesem Bereich abschüssig ist, ist zu vermuten, dass der Unfallverursacher beim Ein-/Ausparkvorgang gegen den PKW des 30-jährigen Geschädigten stieß und sich anschließend von der Unfallörtlichkeit entfernte. Wer kann Hinweise auf den Unfallverursacher geben?

