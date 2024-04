Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffahrunfall

Stuttgart-Nord (ots)

Eine Schwerverletzte und etwa 8.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (06.04.2024) in Stuttgart-Nord ereignet hat. Eine 24-jährige Motorrollerfahrerin fuhr gegen 14.40 Uhr an der Stresemannstraße auf einen verkehrsbedingt haltenden Range Rover einer 44-Jährigen auf und durchschlug mit dem behelmten Kopf die Heckscheibe. Die 24-Jährige erlitt hierdurch schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. Der Motorroller war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

