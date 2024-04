Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 19-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag (07.04.2024) in der Leonhardstraße eine 19 Jahre alte Frau unsittlich am Gesäß berührt. Die 19-Jährige befand sich mit zwei Begleiterinnen gegen 01.15 Uhr in der Leonhardstraße auf Höhe der Hausnummer 28, als sich aus einer Personengruppe heraus ein Mann löste und sie gegen ihren Willen am Gesäß berührte. Die 19-Jährige verständigte kurz darauf eine vorbeifahrende Polizeistreife. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Der Unbekannte war etwa 170 Zentimeter groß und zirka 30 Jahre alt. Er hatte schwarze Haare und einen Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke mit einem auffälligen Karomuster auf dem Rücken, sowie einer schwarzen Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

