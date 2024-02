Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Zoll am Rosenmontag geschlossen

Dienststellen im Münsterland geschlossen - Kraftfahrzeugsteuerstelle in Rheine an Weiberfastnacht nur bis mittags geöffnet

Münster (ots)

Das Hauptzollamt Münster am Linus-Pauling-Weg 1-5 bleibt am Rosenmontag (12. Februar 2024) geschlossen. Davon betroffen sind ebenso die folgenden Dienststellen:

- Kraftfahrzeugsteuerstelle in Rheine (Dutumer Straße 5, Rheine) - Zollamt Bocholt (Kaiser-Wilhelm-Straße 33, Bocholt) - Zollamt Coesfeld (Otterkamp 2, Coesfeld) - Zollamt Münster-Loddenheide (Linus-Pauling-Weg 4, Münster) - Zollamt Rheine (Neuenkirchener Straße 99, Rheine)

Das Hauptzollamt Münster bittet um Verständnis, dass in dieser Zeit keine Anfragen beantwortet werden können.

Weil am 08.02.2024 (Weiberfastnacht) das Gebäude der Arbeitsagentur in Rheine bereits mittags für den Publikumsverkehr schließt, ist die Kraftfahrzeugsteuerstelle in Rheine an diesem Tag nur bis 12 Uhr erreichbar.

