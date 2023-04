POL-MFR: (435) Schwarzfahrer verletzte Polizeibeamtin außer Dienst - Festnahme

Dinkelsbühl (ots) - In den frühen Samstagmorgenstunden (08.04.2023) bedrohte in Wassertrüdingen (Lkrs. Ansbach) ein 52-Jähriger einen Gastwirt mit einer Schreckschusspistole und randalierte in dessen Gaststätte. Beamte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) nahmen den Mann fest. Gegen 01:20 Uhr drang ein 52-Jähriger gewaltsam über ein Fenster in eine bereits ...

mehr