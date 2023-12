LPI-NDH: Beifahrerin bei Unfall leicht verletzt

Mühlhausen (ots) - Polizei und Feuerwehr rückten am Donnerstag, gegen 14.45 Uhr, aufgrund einer Rauchentwicklung in einem unbewohnten Einfamilienhaus am Alten Blobach aus. Augenscheinlich hatten Unbekannte einen Haufen mit Laub und Grünschnitt, der sich in dem Gebäude befand, entzündet. Durch den entstandenen Rauch wurde der Brand frühzeitig bemerkt. Die Feuerwehr löschte den Brand ab, ein Sachschaden am Gebäude ...

mehr