Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannter wirft Knaller in Gaststätte - Mann verletzt

Leinefelde-Worbis (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend in Leinefelde ereignete. Gegen 18.30 Uhr öffnete ein bislang unbekannter Täter die Tür zu einer Gaststätte am Bonifatiusplatz und warf einen Feuerwerkskörper in den Gastraum. Ein 79-jähriger Besucher der Gaststätte erlitt hierdurch ein Knalltrauma. Wer hat den Vorfall bemerkt und kann Angaben zu dem unbekannten Täter machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Aktenzeichen: 0337868

