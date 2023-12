LPI-NDH: Feuer in Nebengelass

Holungen (ots) - Am Donnerstag stellte ein Zeuge gegen 11.30 Uhr einen Brand an der Grillhütte in der Knickstraße fest. Gemeinsam mit weiteren Helfern bekämpfte er die Flammen bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit Feuerlöschern. An der Grillhütte entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Wie genau es zu dem Brand kam, ist gegenwärtig noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter der Tel. ...

