Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Quad entwendet

Heroldishausen (ots)

Bislang unbekannte Diebe hatten es in der vergangenen Nacht auf ein Quad abgesehen, das in der Dorfstraße abgestellt war. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um ein olivgrünes Quad des Herstellers Yamaha im Wert von mehreren tausend Euro. Wer kann Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des Quads geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0337345

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell