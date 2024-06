Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen/ Lkr. Konstanz) Unfall im Kreisverkehr- ein verletzter Motorradfahrer (10.06.2024)

Steißlingen (ots)

Bei einem Unfall am Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, im Kreisverkehr auf der Radolfzeller Straße ist ein junger Motorradfahrer leicht verletzt worden. Ein 74-jähriger Fahrer eines Opel war auf der Remigiusstraße unterwegs und fuhr in den Kreisverkehr der Radolfzeller Straße ein. Hierbei prallte er mit einem 18-jährigen Motorradfahrer zusammen, welcher bereits mit seinem Leichtkraftrad der Marke Yamaha im Kreisverkehr fuhr. Der junge Mann verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei schätzt den an der Yamaha entstandenen Schaden auf eine Höhe von etwa 3.500 Euro und am Opel auf ungefähr 2.000 Euro.

