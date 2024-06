Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Einbruch in Gaststätte- Polizei sucht Zeugen (11.06.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Straße "Stadtgarten". Am frühen Dienstagmorgen, gegen 1.45 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen der Gaststätte "Pavillon am See". Ob die Einbrecher Beute machten, ist noch nicht bekannt. Die Höhe des entstandenen Schadens kann ebenfalls noch nicht beziffert werden.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Gaststätte beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den oder die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531995-2222, mit dem Polizeirevier Konstanz in Verbindung zu setzen.

