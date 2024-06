Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen/ Lkr. Konstanz) Junge Motorradfahrerin kommt von Straße ab und verletzt sich (10.06.2024)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Am Montagabend gegen 20.45 Uhr ist es auf der Kreisstraße 6147 zwischen Ludwigshafen und Bonndorf zu einem Unfall gekommen. Eine 17-Jährige fuhr mit einem Leichtkraftrad der Marke Yamaha auf der Bergstraße (K 6147). Dabei kam sie im kurvigen Bereich von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste vom Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert werden. Am Zweirad entstand ein Blechschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

