Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/ Lkr. Konstanz) Katalysator ausgebaut und geklaut (08./09.06.2024)

Singen (ots)

Dreiste Diebe haben im Zeitraum von Samstag, 20.30 Uhr, bis Sonntag, 18.00 Uhr, in der Steißlinger Straße zugeschlagen. Unbekannte klauten von einem geparkten blauen Opel Astra den Katalysator und richteten einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. Immer wieder kommt es zu solchen Diebstählen, weil Abgaskatalysatoren, besonders älterer Fahrzeuge, wertvolle Edelmetalle enthalten. Um sachdienliche Hinweise bittet die Polizei in Singen unter der Telefonnummer 07731 888-0.

