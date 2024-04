Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Telefonmast umgefahren

Themar (ots)

Ein 28-jähriger Traktorfahrer befuhr Mittwochnachmittag ein Feld bei Themar. Dabei blieb er mit dem Pflug an einem Telefonmast hängen. Dieser fiel um. Die Kameraden der Feuerwehr konnten ihn jedoch wieder aufrichten. An der Arbeitsmaschine entstand keinerlei Schaden und auch die Leitungen blieben heile, so dass es zu keinen Einschränkungen in der Telekommunikation kam.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell