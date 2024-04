LPI-SHL: Zusammenstoß ohne Verletzte

Suhl (ots) - Dienstagmittag lief ein 42-Jähriger durch den Suhler Steinweg und rief Parolen mit verfassungsfeindlichem Inhalt. Der Mann erhielt eine Anzeige und einen Platzverweis. Kurze Zeit später musste die Polizei erneut ausrücken, weil der Mann in seiner Wohnung in der Roschstraße am offenen Fenster stand und erneut Parolen herumschrie. Eine weitere Anzeige war die Folge. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl ...

mehr