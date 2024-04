LPI-SHL: Vorfahrtsfehler

Schmalkalden (ots) - Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 08:00 Uhr die Renthofstraße in Schmalkalden in Richtung Hedwigsweg. Beim Vorbeifahren an einem Linienbus touchierte er diesen mit dem Außenspiegel seines Pkw. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Einem Zeugen nach muss es sich beim Verursacherfahrzeug um ein kleines grünes Auto gehandelt haben, welches nun einen ...

