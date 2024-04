LPI-SHL: Fahrer ermittelt

Steinbach-Hallenberg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter verursachte in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Er schüttete in diesem Zeitraum schwarze Lackfarbe auf einen roten Mercedes, der auf dem Rathausplatz in Steinbach-Hallenberg geparkt war. Der Lack lief vom Auto auf die Straße, welche ebenfalls beschädigt wurde. Zeugen, die Hinweis zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 mit der ...

mehr