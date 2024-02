LPI-SHL: Betrunken über Kreisverkehr geflogen und auf Grundstücksmauer gelandet

Bad Salzungen (ots) - Am 16.02.2024 kam es in den Abendstunden zu Streitigkeiten zwischen Nachbarn in der Straße der Einheit in Bad Salzungen. Grund dafür war laute Musik, die der 37-Jährige Täter in seiner Wohnung hörte. Die Nachbarin, die deshalb schon öfters die Polizei zur Hilfe rufen musste, bekam wegen eben dieser Situation Besuch vom Täter, der mit einer Machete bewaffnet vor ihrer Tür stand und sie ...

mehr