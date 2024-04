Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Weißeiche gefällt - wer kann Hinweise geben?

Am 27.02.2024 fiel dem Grundstückeigentümer eines nicht bebauten Grundstücks auf einem Verbindungsweg zwischen der Smetanastraße und der Rossinistraße in Suhl auf, dass eine Weißeiche gefällt worden war. Ermittlungen nach muss ein Unbekannter am 24.02.2024 den Baum unerlaubt umgesägt haben. Eine Anzeige wurde aufgenommen und nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Täter geben können. Wer hat verdächtige Personen gesehen, wer hat Fahrzeuge in diesem Bereich bemerkt, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 bei der Polizei in Suhl.

