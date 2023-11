POL-PPRP: Einbruch in Reisebüro - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Ein 43-jähriger Autofahrer war am Sonntagnachmittag (19.11.2023) auf der A65 in Richtung Ludwigshafen unterwegs. Hierbei fiel er einem anderen Autofahrer auf, weil er mehrfach Schlangenlinien fuhr und immer wieder auf den Standstreifen wechselte. In Höhe Mutterstadt fuhr der 43-Jährige auf die B9 in Richtung Frankenthal auf und kollidierte hierbei mit mehreren Leitpfosten. In der ...

