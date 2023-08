Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Trickdiebin entwendet in Geschäft zwei Smartphones

Pirmasens (ots)

Eine Frau betrat am Mittwoch, um 15:30 Uhr, ein Modegeschäft in der Hauptstraße. Sie verwickelte die Angestellten am Tresen in ein Gespräch und legte mehrere Kleidungsstücke dort ab. So gelang es ihr, zwei hinter dem Tresen abgelegte Samsung Smartphones im Gesamtwert von circa 1000 Euro zu entwenden. Mitten im Ge-spräch verließ sie dann das Geschäft in unbekannte Richtung. Die etwa 45-jährige Frau hatte schulterlange, schwarze Haare, war von großer und kräftiger Statur. Sie war mit einer hellen Jeanshose, einer dunkelblauen Jacke sowie einem hellgrauen T-Shirt mit Aufdruck bekleidet.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

