Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Beim Abbiegen haltenden Pkw beschädigt und geflüchtet

Zweibrücken (ots)

Zeit: 01.08.2023, 16:30 Uhr - 01.08.2023, 16:35 Uhr Ort: Zweibrücken, Kreuzungsbereich Hofenfelsstraße/Saarlandstraße/Landstuhler Straße. SV: Der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Lkw, der aus der Saarlandstraße nach links in die Hofenfelsstraße in Richtung Zweibrücken-Ernstweiler abbog, beschädigte beim Abbiegevorgang einen schwarzen Hyundai i20, der in der Hofenfelsstraße auf der Linksabbiegerspur bei Rotlicht wartete, um in die Landstuhler Straße abzubiegen. Der Hyundai wurde am vorderen linken Fahrzeugeck beschädigt (Schaden ca. 1.000 Euro). Der Lkw flüchtete in Richtung Ernstweiler. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: Mann im Alter zwischen 35 und 45 Jahren, schwarze Haare, kräftig.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

