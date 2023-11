POL-PPRP: Ludwigshafen (Süd) - Angriff in der Saarlandstraße

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht zu Samstag, 18.11.2023, gegen 01:00 Uhr geriet ein 27-jähriger Mann vor einer Gaststätte in der Bahnhofstraße in Ludwigshafen mit einem anderen Mann in Streit. Aus diesem Streit resultierte eine Auseinandersetzung, in dessen Verlauf dem Geschädigten von dem derzeit unbekannten Beschuldigten mit der Faust in das Gesicht geschlagen ...

mehr