Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zu breit für die Brücke

Einhausen (ots)

Dienstagmorgen wollte ein bis dato unbekannter Lkw-Fahrer einen Getränkemarkt in Einhausen beliefern. Er ließ sich von seinem Navigationsgerät leiten und fuhr von der Anschlussstelle Meiningen Süd in Richtung Einhausen. Auf dieser Strecke befindet sich jedoch eine Brücke, auf der eine maximale Breite von 2,10 Meter erlaubt ist. Da der Brummi deutlich zu breit war, blieb der Fahrer mit einem Rad des Anhängers an der Brückenbrüstung hängen und beschädigte den Sandstein. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Mann weiter. Beamte der Meininger Polizei konnten den Verursacher schließlich am Getränkemarkt feststellen und bemerkten zudem den nicht zu übersehenden Schaden am Reifen. Weiterfahren war so auch nicht mehr möglich, zunächst musste ein Reifendienst ran. Der 35-jährige Fahrer erhält nun eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell