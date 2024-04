LPI-SHL: Zwei Anzeigen

Suhl (ots) - Mittwochabend erhielt die Suhler Polizei die Mitteilung, dass es soeben einen Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft im Steinweg gegeben hatte. Die Beamten machten sich auf den Weg und konnten in unmittelbarer Nähe des Ladens einen 19-jährigen Mann antreffen, der sage und schreibe Waren im Wert von fast 650 Euro bei sich trug. Eine Anzeige wurde gefertigt und das Diebesgut an den Geschädigten übergeben. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr