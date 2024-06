Polizei Münster

POL-MS: Auseinandersetzung am Kanal - 39-Jähriger verletzt 27-Jährigen mit Holzlatte

Münster (ots)

Am frühen Donnerstag (13.06., 00:10 Uhr) ist es am Memelufer zwischen einem 39-jährigen Tatverdächtigen, einem 27-Jährigen und seiner weiblichen Begleitung zu einer Auseinandersetzung gekommen, in welcher der 27-Jährige leicht verletzt wurde.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge gingen die beiden Geschädigten zu Fuß am Memelufer entlang, als der 39-jährige Deutsche sie ansprach und die 23-jährige Frau auf sexueller Grundlage beleidigte. Ihr Begleiter antwortete dem Tatverdächtigen. Nach Angaben des 27-Jährigen schlug ihn der Tatverdächtige kurz darauf mit einer Holzlatte und verletzte ihn dadurch leicht. Nachdem der 39-Jährige die beiden bedroht hatte, konnten diese flüchten und die Polizei alarmieren.

Die eingesetzten Beamten stellten den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes. Den 39-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell