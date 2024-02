POL-SO: Vermisste Person - Öffentlichkeitsfahndung

Lippstadt (ots) - Am gestrigen Abend, gegen 21:14 Uhr, stand ein Auto in der Büchnerstraße in Flammen. Aufgeschreckt durch einen Knall entdeckte der Fahrzeughalter seinen brennenden PKW vor der Haustür. Er versuchte zunächst den Brand selbst in den Griff zu bekommen. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug schließlich. Die Front des KFZ brannte vollständig aus. Darüber hinaus wurde das Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen: Während Hauswand und Fenster verrußten, ...

mehr