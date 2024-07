Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Aalen (ots)

Gaildorf: Vorfahrt missachtet

Am Montagmorgen um 7:45 bog ein 59-jähriger Lkw-Fahrer von der Seestraße nach links in die Bahnhofstraße ein. Dabei missachtete er aus einer Fehleinschätzung heraus die Vorfahrt. Er gab anschließend an, dass ein Ort einwärts fahrender 38-jähriger Ford-Fahrer aufgrund eines aktivierten Blinkers abbiegen würde. Hierdurch kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von rund 8.000 Euro entstand.

