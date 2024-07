Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle, Einbruch, Beschädigte Pkws, entwendetes Fahrrad

Aalen (ots)

Satteldorf: Fußgänger von Fahrradfahrer angefahren

Am Samstagmorgen gegen 1:50 Uhr befuhr ein 49-jähriger Radfahrer einem Weg parallel zur K2695, als er einen Fußgänger übersah, welcher ebenfalls in Richtung Satteldorf unterwegs war, und diesen anfuhr. Dabei verletzte sich der vermeintlich alkoholisierte Fahrradfahrer und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Fichtenau: Unfall auf L2218

Auf der L2218 wollte ein 24-jähriger Seat-Fahrer aus Richtung Neustädtlein nach links an der Anschlussstelle Fichtenau/Dinkelsbühl auf die B7 in Fahrtrichtung Ulm einfahren. Hierbei übersah er eine 23-jährige Seat-Fahrerin, wodurch es anschließend zur Kollision kam. Dabei wurde eine 27-jährige Beifahrerin der 23-Jährigen leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro und beide Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden.

Michelbach an der Bilz: Lagerhütte geöffnet

Auf einem Freizeitgelände wurde sich zwischen Donnerstag 18:30 Uhr und Freitag 10:00 Uhr Zugang zu einer Lagerhütte verschafft. Das sich in der Affelteräcker befindende Gebäude wurde mittels unbekanntem Werkzeug geöffnet. Nach aktuellem Stand wurden lediglich Bierflaschen entwendet, der Schaden jedoch beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall: Fahrradfahrer gestürzt

Auf einem Geh- und Radweg welcher parallel zur Neuen Reifensteige führt, fuhr am Freitagmittag gegen 12:20 Uhr ein 14-jähriger Radfahrer zusammen mit einem Freund bergab. Als, vermutlich durch zu starkes Bremsen, der 14-Jährige über seinen Lenker schlug und auf den Asphalt prallte. Hierdurch erlitt er schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden.

Schwäbsich Hall: Pkw beschädigt

Am Morgen des Donnerstags gegen 9 Uhr wurde in einem Parkhaus in der Mauerstraße ein Pkw der Marke Opel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand am Opel ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet nun mögliche Hinweise zu diesem Vorfall unter der Rufnummer 0791 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Pkw über Leitplanke

Ein 19-jähriger BMW-Fahrer kam am Samstag um 7 Uhr auf der K2576 in Fahrtrichtung Gailsenkirchen in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Leitplanke. Der BMW blieb schließlich im Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt und es entstand ein Sachschaden von rund 25.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Fahrrad entwendet

In der Karl-Kirchdörfer-Straße wurde am Sonntagabend gegen 20:40 Uhr ein Fahrrad unverschlossen auf einer Wiese abgestellt. Rund 10 Minuten später, als der Besitzer dieses abschließen wollte, konnte das Fahrrad nicht mehr aufgefunden werden. Das Polizeirevier Crailsheim bittet nun unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum entwendeten Fahrrad.

Schwäbisch Hall: Pkw mit spitzem Gegenstand beschädigt

Auf einem Parkplatz in der Salienstraße wurde am Sonntagmorgen zwischen 9:30 und 11:15 Uhr ein silberner PKW der Marke BMW vermutlich mit einem spitzen Gegenstand auf der Beifahrerseite beschädigt. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet nun um Hinweise unter der 0791 4000 zu diesem Vorfall.

Wolpertshausen: Vorfahrtsunfall

Auf der L1042 bei Hörlebach übersah am Sonntag 10:55 Uhr ein 34-jähriger Opel-Fahrer eine 41-jährige Mazda-Fahrerin, welche vorfahrtsberechtigt die L1037 befuhr. Hierbei kam es zur Kollision zwischen den beiden Pkws, wodurch ein Sachschaden von über 8.000 Euro entstand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Schwäbisch Hall: Pkw beschädigt

Am Samstag zwischen 11:30 Uhr und 15:00 Uhr wurde in der Schenkenseestraße ein Pkw der Marke VW beschädigt. Dieser war ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellt worden und mit einem Sachschaden von 5.000 Euro beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche sachdienlich Hinweise zum Verursacherfahrzeug bzw. zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall: Unfall mit vier Fahrzeugen

Am Samstagmorgen um 8:50 Uhr fuhr ein 40-Jähriger die Bühlertalstraße stadteinwärts und wollte links auf eine parallel zur Fahrbahn verlaufende Parkbucht einfahren. Hierbei übersah der Audi-Fahrer eine entgegenkommende 39-jährige Skoda-Fahrerin, welche anschließend mit dem rechten Heck des Audis kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Skoda-Fahrerin anschließend auf einen entgegenkommenden Pkw der Marke Toyota geschleudert und kollidierte ebenfalls mit diesem. Der Audi wurde durch die vorangegangene Kollision auf einen in der Parkbucht geparkten Transit der Marke Ford geschleudert und kam hier zum Stehen. Bei der Kollision wurde die 39-jährige Skoda-Fahrerin leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe musste die Feuerwehr mit 3 Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften anrücken. Drei der vier Pkws hatten einen Totalschaden wodurch der Sachschaden auf rund 75.000 Euro geschätzt werden kann.

Wüstenrot: Nach Auffahrunfall entfernt

Am Freitagmorgen um 5:30 Uhr kam es in der Schönblickstraße zu einem Unfall. Eine 31-jährige BMW-Fahrerin wollte nach links auf einen Parkplatz einbiegen, als sie ein Unbekannter überholte. Bei dem Überholvorgang fuhr dieser jedoch auf sie auf und es kam zur Kollision. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro. Der unbekannte Ford-Fahrer entfernte sich anschließend ohne Personalien anzugeben, weshalb das Polizeirevier Schwäbisch Hall nun mögliche Zeugen darum bittet sich unter der Rufnummer 0791 4000 zu dem Vorfall zu melden.

Kreßberg: Unfall durch nicht angepasste Geschwindigkeit

Am Montagmorgen um 0 Uhr fuhr ein 26-jähriger VW Fahrer auf der L2218 von Dinkelsbühl in Fahrtrichtung Crailsheim. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, wobei der sich mit seinem Fahrzeug überschlug. Das Fahrzeug kam anschließend auf der linken Fahrzeugseite zum Liegen. Beide Insassen wurden durch den Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell