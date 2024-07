Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten, Einbruch in Freibad, Sachbeschädigung an PKW, Brände, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Fellbach: Unfallflucht

In der Freiligrathstraße ereignete sich am Sonntag eine Unfallflucht. In der Zeit zwischen 12 Uhr und 18.40 Uhr stieß ein unbekannter Autofahrer gegen einen geparkten Pkw Mazda und verursachte dabei 1000 Euro Fremdschaden. Der unbekannte Unfallverursacher flüchte nach dem Vorfall, zu dem die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 um Zeugenhinweise bittet.

Rudersberg: In Freibad eingebrochen

In der Nacht zum Sonntag wurde im Freibad im Bronnwiesenweg in ein Bürogebäude eingebrochen. Die Einbrecher erbeuteten hier aufgefundenes Bargeld in Höhe von etwa 70 Euro. Die Polizei Schorndorf bittet zur Klärung der Tat um Zeugenhinweise und nimmt diese unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Winnenden: Pkw mutwillig beschädigt

Ein auf einem Schotterparkplatz in der Albertviller Straße parkender Pkw Porsche wurde zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten die Lackierung des Autos großflächig und verursachten erheblichen Sachschaden. Zeugenhinweise die zur Klärung der Tat beitragen könnten, werden von der Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 erbeten.

Waiblingen-Neustadt: Unfallflucht

Beim Wenden wurde am Montag, den 15.07.2024, gegen 13 Uhr ein im Bühlweg parkender Pkw VW Polo beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ ca. 10.000 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

Winterbach: Feuerwehr nach mehreren Bränden im Einsatz

In der Nacht zum Montag wurden durch Unbekannte mehrere Gegenstände in Brand gesetzt. Gegen 2.35 Uhr war die örtliche Feuerwehr zunächst in der Straße Oberdorf im Einsatz, um einen brennenden Mülleimer zu löschen. Ein angrenzendes Bushaltestellenhäuschen nahm hierbei leichten Schaden. In der Folge hat noch in der Schorndorfer Straße auf dem Gelände eines Discounters ein Container gebrannt. Zudem wurde noch ein Palettenstapel sowie ein Sonnenschirm in Brand gesetzt. Die Feuerwehr löschte die Gegenstände. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei hatte in der Nacht zur Fahndung nach den Tatverdächtigen auch einen Polizeihubschrauber im Einsatz. Ein konkreter Tatverdacht besteht bislang nicht. Jedoch könnten Jugendliche mit den Bränden in Verbindung stehen, die in der Tatnacht aufgefallen sind. Hinweise die zur Klärung der Vorfälle beitragen können, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Korb: Fahrt unter Alkoholeinfluss ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntagmorgen um 04:16 führte eine Streife in der Südstraße eine Verkehrskontrolle bei einem 30-jährigen BMW-Fahrer durch. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss. Zudem konnte festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ihm wurde die Weiterfahrt mit seinem Auto untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Waiblingen: Heckklappe beschädigt und vom Unfallort entfernt

Am Samstag, 20.07.2024, im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 18:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer, die geöffnete Heckklappe eines in der Eugenstraße geparkten VW. Die Heckklappe wurde auf der linken Seite eingedrückt, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro entstand. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/950422 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Im Zeitraum von Freitag, 19.07.2024, 22:00 Uhr und Samstag, 20.07.2024, 12:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer beim Ausparken einen Nissan in der Schorndorfer Straße und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am Nissan entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151/950422 entgegen.

