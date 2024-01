POL-EU: Verkehrsunfall - Fahrer hatte keinen Führerschein

Zülpich (ots) - Am Mittwoch (17. Januar) kam es um 11.20 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Bonner Straße in Zülpich zu einem Ladendiebstahl. Nachdem die Diebstahlsicherung am Ausgang auslöste, bemerkten zwei Verkäufer einen leeren Schuhkarton in dem Gang, in welchem sich die unbekannte Person zuvor aufgehalten hatte. Ein Verkäufer verfolgte die Person zunächst fußläufig in Richtung Innenstadt. Der Unbekannte konnte jedoch flüchten. Eine Nahbereichsfahndung der ...

mehr