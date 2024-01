Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendieb verfolgt

Zülpich (ots)

Am Mittwoch (17. Januar) kam es um 11.20 Uhr in einem Schuhgeschäft in der Bonner Straße in Zülpich zu einem Ladendiebstahl.

Nachdem die Diebstahlsicherung am Ausgang auslöste, bemerkten zwei Verkäufer einen leeren Schuhkarton in dem Gang, in welchem sich die unbekannte Person zuvor aufgehalten hatte.

Ein Verkäufer verfolgte die Person zunächst fußläufig in Richtung Innenstadt. Der Unbekannte konnte jedoch flüchten. Eine Nahbereichsfahndung der eingesetzten Polizeikräfte verlief negativ.

Die Person wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - rundes Gesicht - blaue Strickmütze - Jeans (dunkel) - ca. 170cm groß - normale Statur - Adidas Turnschuhe in schwarz mit weißer Sohle - sehr lange schwarze Daunenjacke (circa knielang) - osteuropäisches Erscheinungsbild

Wer kann Angaben zu dem Mann machen?

Sachdienliche Hinweise und Beobachtungen werden telefonisch an 02251 799-570 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell