Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Einbruch - Opferstock entwendet - Heuballen beschädigt PKW - Wärmendes Feuer - Von Unbekanntem geschlagen - Sonstiges

Aalen (ots)

Waldhausen: Radfahrer stürzt

Vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache stürzte am Sonntag um kurz nach 10 Uhr ein 28-jähriger Radfahrer alleinbeteiligt im Kornbühlweg. Durch den Sturz wurde der Radler schwer verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Aalen: PKW beschädigt

An einem Ford, der in der Alte Heidenheimer Straße auf dem Parkplatz unter der Hochbrücke abgestellt war, wurden zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr und Samstagabend, 20 Uhr, beide Außenspiegel abgetreten. Der Schaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

Ein VW, der in der Hardtstraße geparkt war, wurde dort von einem vermutlich schwarzen PKW beschädigt. Der Vorfall ereignete sich am Samstag um 20:30 Uhr. Hinweise auf den Fahrer des unfallflüchtigen PKW nimmt das Polizeirevier Aalen entgegen. Telefon: 07361 5240

Aalen: Heuballen beschädigt PKW

Ein Heuballen, der von einem Anhänger fiel, beschädigte am Samstag um 19:20 Uhr einen PKW und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Der 42-jährige Fahrer des landwirtschaftlichen Fahrzeuges befuhr die Sauerbachstraße. Als er wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs nach rechts ausweichen musste, stürzte der Heuballen vom Anhänger und rollte gegen den geparkten Hyundai.

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

Ein VW Golf, der am Freitag in der Zeit von 6:35 Uhr bis 15:15 Uhr in der Hopfenstraße geparkt war, wurde dort von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Gestürzter Radfahrer

Am Samstagmorgen um kurz vor 10 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein gestürzter und schwer verletzter Radfahrer auf der L1060 zwischen Eggenrot und Rosenberg gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 34-jährige Radfahrer aus bislang unbekannter Ursache alleinbeteiligt gestürzt war und sich hierbei schwere Kopfverletzungen zuzog, zumal er keinen Helm trug. Der Radler wurde in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort war ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Jagstzell: Opferstock entwendet

Aus einer Kirche in der Hauptstraße wurde am Freitag zwischen 17 Uhr und 19 Uhr ein Opferstock komplett abgerissen und entwendet. In dem Opferstock befanden sich etwa 20 Euro. Hinweise auf den Diebstahl nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Bopfingen: Wärmendes Feuer

Am Freitag um kurz vor Mitternacht wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass in der Aalener Straße mehrere Sträucher und Bäume brennen würden. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 26-jähriger Mann ein Feuer entzündete, weil es ihm anscheinend kalt war. Das Feuer breitete sich auf eine etwa fünf Quadratmeter große Fläche aus und musste von der Feuerwehr Bopfingen gelöscht werden. Bei der Überprüfung des 26-Jährigen stellten die Beamten fest, dass dieser stark betrunken war. Eine durchgeführte Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von mehr als 3 Promille.

Schwäbisch Gmünd: Von Unbekanntem geschlagen

Am Sonntagabend gegen 21.20 Uhr wurden drei Personen am Markplatz von einer bislang unbekannten männlichen Person angesprochen. Im Anschluss wurde ein 19-Jähriger aus der Personengruppe von dem Unbekannten in den Magen geschlagen. Eine weitere Person der Gruppe erhielt eine Backpfeife. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 in Verbindung zu setzen.

Heubach: Geparkten PKW beschädigt

Ein Skoda, der zwischen Samstagmittag, 12 Uhr und Sonntag, 0 Uhr, in der Schloßstraße, unmittelbar vor dem dortigen Polizeiposten geparkt war, wurde in dieser Zeit erheblich beschädigt. Es wurde auf der Motorhaube herumgelaufen und am Heck finden sich Beschädigungen, die mit einem spitzen Gegenstand verursacht wurden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Lorch: Wohnungseinbruch

Gegen 0:20 Uhr am Sonntag wurde ein Wohnungsinhaber in der Kaiserstraße aus dem Schlaf geschreckt. Der 57-Jährige vernahm Geräusche auf dem Balkon. Kurz darauf hörte er das klirren von Glas und sah einen Taschenlampenschein auf dem Flur. Nachdem er auf sich aufmerksam machte, flüchteten zwei Einbrecher über die Terrassentür. Der Wohnungsinhaber verfolgte die Männer zunächst. Nachdem er jedoch von einem Einbrecher bedroht wurde, kehrte er zurück in das Haus und verständigte die Polizei. Eventuell flüchteten die Einbrecher mit einem silberfarbenen PKW. Der Polizeiposten Lorch bittet Personen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 07172 7315 zu melden.

Böbingen: Mähdrescher fängt zu brennen an

Am Samstag gegen 15 Uhr erkannte der Fahrer eines Mähdreschers, der in der Bucher Straße im Einsatz war, Brandgeruch. Kurz darauf sah er am Heck des Fahrzeugs eine etwa 1 Meter hohe Flamme. Diese konnte er mit einem Feuerlöscher selbst ablöschen, so dass Schlimmeres verhindert werden konnte. Das Feuer, welches vermutlich durch einen technischen Defekt entstand, verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Ellwangen: Parkenden PKW beschädigt

Am Sonntag zwischen 12:15 Uhr und 12:35 Uhr wurde auf der Tank- und Rastanlage Ellwanger berge, Fahrtrichtung Würzburg, ein dort geparkter Mercedes-benz V-Klasse beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer parkte aus und streifte den Mercedes. Hierbei wurde ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro verursacht. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Kirchberg unter der Rufnummer 07904 94260 entgegen.

