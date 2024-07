Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Drohnenteile beschädigen Pkw - Brandalarm in Firma

Aalen (ots)

Wetzgau: Drohnenteile beschädigen Pkw

Am Samstagmittag zwischen 12 und 12:45 Uhr fuhr eine 68-Jährige mit ihrem Ford auf der Deinbacher Straße von Großdeinbach in Fahrtrichtung Mutlangen. Unmittelbar nach einem dortigen Kreisverkehr hörte die Ford-Fahrerin einen lauten Schlag, weshalb sie sofort anhielt und am dortigen Grünstreifen mehrere Meter hinter ihrem Fahrzeug mehrere Wrackteile einer Drohne feststellte. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer, welcher sich auf einem Parkplatz eines Friedhofes befand, gab an zuvor mehrere Personen mit einer Fernsteuerung beobachtet zu haben. Am Pkw der 68-Jährigen konnte ein Sachschaden von mehreren hundert Euro festgestellt werden. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet Zeugen, welche sachdienlich Hinweise zum Hergang machen können, sich unter der Rufnummer 07171 3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Brandalarm in Firma

Am Montagmittag gegen 11:40 Uhr kam es zu einem Brandalarm in einer Firma in der Voestalpine Straße. Die Polizei sowie die angerückten Feuerwehren der Gemeinden Bargau, Bettringen und Schwäbisch Gmünd, die mit vier Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort kamen, gehen momentan von einem technischem Defekt aus, bei dem nach einer vorangegangenen Explosion eines Kondensators eine Rauchentwicklung stattfand. Ein Sachschaden kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden, zumal die Produktion an der betroffenen Maschine vorübergehend eingestellt werden musste.

