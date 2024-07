Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Buntekuh

Kurve nicht bekommen - Unfall in Lübecker Parkhaus

Lübeck (ots)

Am Mittwochnachmittag (17.07.2024) ereignete sich in einem Parkhaus eines großen Einkaufszentrums in Lübeck Buntekuh ein nicht ganz alltäglicher Verkehrsunfall: Weil er nach derzeitigem Sachstand offenbar von der Bremse abrutschte, prallte ein 82 Jahre alte Fahrer eines Renault im Abfahrtsbereich des Parkhauses gegen einen Stahlträger und durchbrach mit dem Vorderrad einen die Abfahrt umgrenzenden Stabmattenzaun. Der Mann wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, an seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Lübecker gegen 14:20 Uhr mit seinem Renault vom 1.OG des Parkdecks kommend über die Abfahrtsrampe in Richtung Ausfahrt fahren. Doch in der 90 Grad-Rechtskurve der Abfahrt, unmittelbar vor dem Erreichen des Ausfahrtbereiches, steuerte der Mann seinen PKW nicht der Fahrbahn folgend nach rechts. Nach derzeitigem Sachstand rutschte er auf der abschüssigen Rampe von der Bremse ab und fuhr geradeaus weiter, direkt gegen einen Stahlträger. Der linke Vorderreifen sowie Elemente der Fahrzeugfront des PKW durchbrachen einen den Abfahrtsbereich umgebenden Stabmattenzaun. In dem Zaunelement steckend kam das Automatikfahrzeug stark beschädigt zum Stehen. Bedingt durch den Aufprall wurden die Airbags in dem Fahrzeug ausgelöst.

Der Lübecker konnte seinen Renault selbstständig verlassen, er wurde zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppunternehmen übernahm den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Renaults.

Die sich noch in dem Parkhaus befindlichen Fahrzeuge der Kunden wurden über den Einfahrtsbereich hinausgeleitet. Der betroffene beschädigte Stahlträger wird mit Bezug auf die Statik überprüft. Das Parkhaus an sich kann weiter genutzt werden.

