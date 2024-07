Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin

Seat Cupra nach Motorradunfall in Eutin gesucht

Lübeck (ots)

Am Donnerstag (11.07.2024) ist ein Motorradfahrer in Eutin im Zuge eines Überholmanövers gestürzt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Weiterführende Ermittlungen ergaben, dass ein bisweilen unbekannter Fahrer eines Seat Cupra den Ostholsteiner beim Wiedereinscheren gehindert haben soll. Die Polizei in Eutin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 38-jährige Ostholsteiner mit seiner Suzuki gegen 16:05 Uhr die Elisabethstraße in Richtung Plöner Straße. Kurz vor der Rechtskurve vor dem dortigen Seniorenheim setzte der Kradfahrer zum Überholen eines vor ihm fahrenden PKW Seat Cupra an. Der Fahrer des Seat soll in diesem Zusammenhang seine eigene Geschwindigkeit erhöht und damit das Wiedereinscheren des Kradfahrers verkehrsbehindernd verhindert haben. Noch während sich der Ostholsteiner mit seinem Motorrad auf der Gegenfahrspur befand, kam ihm ein in Richtung stadtauswärts fahrender LKW mit Auflieger entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, vollzogen der 38-Jährige als auch der Fahrer des Sattelzuggespanns eine Gefahrenbremsung. Dabei kam der Motorradfahrer nach links von der Fahrbahn ab, schleuderte gegen ein Geländer und rutschte mehrere Meter über den Fußweg. Anstelle anzuhalten, entfernte sich der Fahrer des Seat Cupra unerlaubt vom Unfallort.

Aufgrund des Sturzes erlitt der Ostholsteiner leichte Verletzungen. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Nach einer ersten Einschätzung entstand an dem Krad ein Sachschaden von circa 1000 Euro. Das Motorrad wurde abgeschleppt.

Der 38-jährige Motorradfahrer muss sich aufgrund seines Fahrverhaltens nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie einem Verstoß gegen die Vorschriften des Überholens und nicht angepasster Geschwindigkeit verantworten.

Im Zuge der Ermittlungen suchen die Beamten des Polizeireviers Eutin den flüchtigen Fahrer des Seat Cupra. Aufgrund seines verkehrsgefährdenden Verhaltens besteht der Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs, des unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie fahrlässiger Körperverletzung. Durch die Erhöhung seiner Geschwindigkeit wird ebenfalls ein Verstoß gegen die Vorschriften des Überholens geprüft.

Zeugen, die Angaben zu dem schwarz grauen Seat Cupra sowie dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 04521-8010 bei der Polizei in Eutin zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell