Kastenwagen fährt vor Grundschule über rote Ampel - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen (10.07.2024) setzte der Fahrer eines Ford Transit unerlaubt zum Überholen an und überfuhr anschließend eine für ihn rot anzeigende Lichtzeichenanlage vor der Grundschule in Ratekau. Aufmerksame Zeugen konnten das Geschehen dokumentieren und Angaben zum Kennzeichen des Fords machen. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Fahrer wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

Dem bisherigen Sachstand nach soll der Fahrer des Ford Transits um 08:25 Uhr die Bäderstraße in Ratekau in Richtung Sportplatz befahren haben. Ein vor ihm fahrender LKW hielt an der für ihn rot anzeigenden Bedarfsampel vor der Grundschule ordnungsgemäß an. Aus bisher nicht bekannten Gründen, scherte der hinter ihm fahrende Ford Transit nach links aus setzte zu einem Überholmanöver an. Trotz rot anzeigender Ampel soll der Fahrer des Kastenwagens anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit an dem stehenden LKW vorbeigezogen und anschließend die rot anzeigende Ampel überfahren haben. Eine Radfahrerin, die an der Bedarfsampel wartete und bei Grün die Straße überqueren wollte, wurde glücklicherweise nicht von dem Kastenwagen erfasst. Eine Zeugin meldete das Geschehen kurz darauf der Polizei.

Die Beamten der Polizeistation Ratekau ermitteln gegen den Fahrer des Ford Transits nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie Verstößen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und ordnungswidrigem Überholen. Gesucht wird in diesem Zusammenhang auch die Radfahrerin, die sich am Mittwochmorgen an der Ampelanlage vor der Grundschule in Ratekau befand. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04504-7088880 entgegen.

