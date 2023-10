Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 44-Jährigen in Nettetal

Kleve - Kempen - Nettetal (ots)

Am Samstagvormittag, 21. Oktober 2023 um 10:45 Uhr, überprüfte eine Streife der Bundespolizei in Nettetal-Kaldenkirchen auf der Bahnhofstraße einen 44-jährigen Polen als Fußgänger nach der Einreise aus den Niederlanden. Im Rahmen der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass der Mann durch die polnischen Behörden mit einem Auslieferungshaftbefehl aufgrund eine Raubdeliktes gesucht wird. Hiernach muss der Gesuchte in Polen eine Haftstrafe von einem Jahr und neun Monaten verbüßen. Der Mann wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier in Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Dienststelle erfolgte am Samstagmorgen die Eröffnung des Haftbefehls durch den zuständigen Richter beim Amtsgericht in Krefe

