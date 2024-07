Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL Travemünde

135. Travemünder Woche

Lübeck (ots)

Am Freitag (19.07.2024) beginnt die 135. Travemünder Woche. Neben den sportlichen Highlights auf dem Wasser wird den bis zu 500.000 erwarteten Besucherinnen und Besuchern bis zum 28.07.2024 auch ein umfangreiches Landprogramm geboten. Um einen sorglosen und friedlichen Ablauf des bunten Familienfestes zu gewährleisten, hat sich die Polizeidirektion Lübeck in enger Abstimmung mit der Hansestadt Lübeck und den Organisatoren auf die Großveranstaltung vorbereitet.

Das polizeiliche Einsatzkonzept der vergangenen Jahre hat sich bewährt. Deswegen werden die Beamten der Polizeidirektion Lübeck mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei aus Eutin zu Wasser und an Land mit einer deutlich erhöhten Präsenz als Ansprechpartner für die Gäste zur Verfügung stehen. Dadurch soll auch in diesem Jahr erreicht werden, Gefahren durch Fehlverhalten von Besuchern oder äußere Umstände abzuwehren und veranstaltungstypische Straftaten und Ordnungswidrigkeiten konsequent zu verfolgen.

Die Wasserschutzpolizei wird für Sicherheit und Ordnung auf der Trave und in der Lübecker Bucht sorgen. Dabei stehen neben den täglichen Bootskontrollen auch die Überprüfung des Rechtsfahrgebots im stark frequentierten Fahrwasser und die Einhaltung von Geschwindigkeitsvorschriften im Vordergrund. Das Wasserschutzpolizeirevier Am Leuchtenfeld dient für die Gäste der Travemünder Woche wie im Vorjahr als zentrale Anlaufstelle. Auf dem Priwall ist die Polizei ergänzend in Form von Fahrradstreifen für die Besucherinnen und Besucher präsent.

Kontrollen des Kommunalen Ordnungsdienstes und des Kinder- und Jugendschutzes mit punktueller Unterstützung der Polizei auf der Festmeile ergänzen die Maßnahmen des polizeilichen Einsatzkonzeptes. Wesentliches Ziel ist es, beim fröhlichen Feiern auf den Veranstaltungsflächen den Konsum von Alkohol der jungen Besucher zu überprüfen, auf den maßvollen Umgang hinzuweisen und Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festzustellen.

Aufgrund der zu erwartenden hohen Besucheranzahl und begrenzter Parkmöglichkeiten in Travemünde bittet die Polizei die Besucherinnen und Besucher, möglichst die öffentlichen Verkehrsmittel für die Anreise zur Travemünder Woche zu nutzen. Während des Veranstaltungszeitraums erweitern Bus und Bahn dafür ihr Serviceangebot. Informationen zu zusätzlichen Fahrten sowie erweiterten Abfahrtszeiten können kostenfrei unter www.travemuender-woche.com sowie www.luebeck.de abgerufen werden.

Gäste, die mit dem PKW anreisen, werden dringend gebeten, ausschließlich die ausgewiesenen Parkplätze zu nutzen, nicht verbotswidrig zu parken und Rettungswege unbedingt freizuhalten. Die Kaiserallee wird komplett als Einbahnstraße in Fahrtrichtung "Helldahl" eingerichtet. In der gesamten Straße Am Leuchtenfeld ist das Parken verboten. Der Bereich wird für Einsatzfahrzeuge der Polizei vorgehalten.

Die Polizeidirektion Lübeck freut sich auf eine friedlich fröhliche und sonnige Travemünder Woche.

