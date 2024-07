Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH- Ratekau - L309

Polizei sucht weißen Kastenwagen nach Verkehrsunfallflucht auf der L309

Lübeck (ots)

Sonntagvormittag (14.07.2024) staute sich der Verkehr auf der Landesstraße 309 bei Ratekau. Im Stau stehend legte ein bisweilen unbekannter Fahrer eines weißen Kastenwagens plötzlich den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen einen hinter ihm stehenden VW Golf. Anstelle sich um den Personalienaustausch zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei in Ratekau sucht Zeugen.

Ereignet hatte sich der Verkehrsunfall gegen 11:50 Uhr auf der Landesstraße 309 zwischen Techau und Bad Schwartau. Vor der Einmündung in die Straße Blüchereiche staute sich zu diesem Zeitpunkt der Verkehr. Eine 27 Jahre alte Fahrerin eines silbernen VW Golf stoppte ihr Fahrzeug ordnungsgemäß. Plötzlich und unerwartet setzte der vor ihr im Verkehr stehende Fahrer eines weißen Kastenwagens zurück und prallte gegen die Frontpartie des Golfs. Dabei wurden der Kühlergrill und der Stoßfänger des Golfs beschädigt. Die Beifahrerin im Kastenwagen stieg noch aus und sah sich den Schaden.

Noch während die geschädigte Golf-Fahrerin telefonierte, um den Schaden zu melden, soll die Beifahrerin wieder in den Kastenwagen gestiegen sein und der Fahrer habe die Geschädigte samt Baby am Unfallort ohne den erforderlichen Personalienaustausch zurückgelassen. An dem Golf entstand ein Schaden von circa 2000 Euro. Ein Abschleppunternehmen entfernte den nicht mehr fahrbereiten VW vom Unfallort. Die Fahrerin des Golf und das Baby blieben unverletzt.

Die Polizei in Ratekau hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Nach aktuellem Ermittlungsstand sollen in dem weißen Kastenwagen mit ausländischem Kennzeichenschild der Fahrer, eine Beifahrerin sowie ein Kind gesessen haben. Eine konkrete Beschreibung der Personen liegt nicht vor.

Vor dem Hintergrund der eingeleiteten Ermittlungen suchen die Beamten Zeugen, die den Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der L309 bei Ratekau beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen weißen Kastenwagen sowie den Insassen machen können. Hinweise nimmt die Polizei in Ratekau unter der Telefonnummer 04504-7088880 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell