Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Travemünde

E-Roller-Fahrerin schwer verletzt

Lübeck (ots)

Am Sonntagnachmittag (14.07.2024) hat sich die Fahrerin eines E-Rollers nach einem Sturz auf die Fahrbahn in Lübeck Travemünde schwer verletzt. Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt.

Gegen 14:50 Uhr befuhr die 25-jährige Frau aus dem Kreis Paderborn mit dem E-Roller einer Mietfirma die Außenallee in Fahrtrichtung der Vorderreihe. Nach derzeitigem Sachstand stürzte die Frau kurz vor dem Fußgängerüberweg in Höhe eines dortigen Hotels aus noch nicht genau geklärter Ursache ohne Fremdeinwirkung auf die Fahrbahn. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes behandelten sie vor Ort. Im Anschluss wurde die Frau schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die Beamten der Polizeistation in Travemünde haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Hinweise auf möglichen Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum oder eine sonstige Fahruntüchtigkeit lagen nicht vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell