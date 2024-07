Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud

PKW kippt auf die Beifahrerseite - Fahrerin leicht verletzt

Lübeck (ots)

Freitagmittag (12.07.2024) wurde eine 62-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in Lübeck St. Gertrud leicht verletzt. Nachdem sie mit ihrem PKW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen parkenden Toyota geprallt war, kippte ihr Hyundai, rutschte einige Meter und blieb schließlich auf der Beifahrerseite liegen. Es wird geprüft, ob ein körperlicher Mangel ursächlich für den Verkehrsunfall ist.

Nach derzeitigem Sachstand befuhr die Lübeckerin gegen 13:55 Uhr die Schlutuper Straße stadtauswärts. Zwischen dem Marliring und dem Herbartweg kam sie mit ihrem blauen Hyundai I10 nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß anschließend gegen einen in den dortigen Parkbuchten stehenden PKW Toyota. Bedingt durch die Wucht des Aufpralls kippte der Hyundai auf die Beifahrerseite, touchierte einen ebenfalls parkenden PKW Renault Clio und kam dann auf der Beifahrerseite liegend zum Stillstand.

Die 62-jährige Fahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, mehrere Ersthelfer kümmerten sich um die Frau. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem stark beschädigten PKW Hyundai entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Auch der geparkte Toyota wurde am Heck stark beschädigt, an dem geparkten Renault entstanden Lackschäden. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Im Rahmen der Unfallaufnahme, Rettungs- und Abschleppmaßnahmen musste die Schlutuper Straße für circa 15 Minuten gesperrt werden. Dadurch bedingt kam es zu Verkehrsbehinderungen und Rückstau in beide Fahrtrichtungen.

Die Beamten des 3. Polizeireviers Lübeck haben die Ermittlungen zur Feststellung der Unfallursache aufgenommen. Aufgrund vorliegender Hinweise wird geprüft, ob ein bereits vor Fahrtantritt bestehender körperlicher Mangel zu dem Verkehrsunfall führte. Im Zuge der Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs wurde der Führerschein der 62-jährigen Fahrerin beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell