Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: 35 Migranten in Görlitz und Zentendorf aufgegriffen

Görlitz (ots)

In den vergangenen zwei Tagen haben Streifen der Bundespolizei insgesamt 35 Migranten und einen ukrainischen Schleuser aufgegriffen. So wurden am Mittwoch (08. Mai 2024) an der Altstadt- bzw. Stadtbrücke Görlitz 16 Migranten aufgegriffen. Unter den Migranten befanden sich vor allem Männer aus Somalia, Afghanistan, Nepal und dem Jemen. In einem Fall konnte nach einem Zeugenhinweis ein ukrainischer Schleuser (50) festgenommen werden. Eine Zeugin teilte einer Streife der Bundespolizei mit, dass sie beobachtet hatte, wie vier Männer aus einem Fahrzeug in Polen ausstiegen und in Richtung Stadtbrücke liefen. Der Fahrer blieb zunächst im Auto, folgte jedoch kurze Zeit später. Gegen 16.30 Uhr wurden vier Somalier ohne gültige Reisedokumente festgestellt. Eine halbe Stunde später wurde eine männliche Person festgenommen, die der Beschreibung des mutmaßlichen Schleusers entsprach. Die Somalier identifizierten den 50-Jährigen eindeutig als ihren Schleuser. Am Himmelfahrtstag (09. Mai 2024) nahm die Bundespolizei 19 Migranten aus Somalia, Nepal, Syrien, der Türkei und dem Jemen fest. Nach einem Bürgerhinweis wurden zwei Pakistaner und zwei Bangladescher an der Eisenbahnbrücke in Zentendorf festgestellt. Ebenfalls in Zentendorf stellte eine Streife der Bundeszollverwaltung vier Afghanen fest. Der Großteil der unerlaubt Eingereisten kam über die Stadt- bzw. Altstadtbrücke in Görlitz. Während die drei Afghanen an eine Erstaufnahmeeinrichtung, sechs Jugendliche dem Jugendamt übergeben wurden, sind alle anderen Personen nach Polen zurückgewiesen worden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell