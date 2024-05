Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Erst mit der Faust gegen den Dienstwagen, dann folgen Beleidigungen

Görlitz (ots)

In der vergangenen Nacht kam ein polnischer Bürger (38) über die Stadtbrücke in Görlitz direkt auf die Kontrollkräfte zugelaufen und beleidigte diese unvermittelt. Außerdem schlug er mit der Faust gegen einen in der Kontrollstelle geparkten Dienstwagen. Während der Mann, dem zuvor bereits ein Platzverweis in Richtung Polen erteilt worden war, beruhigt werden sollte, nahm dieser noch einmal Fahrt auf und griff lautstark zu weiteren beleidigenden Worten. Darüber hinaus ging er mit einer Gürteltasche auf eine Beamtin los, warf seine Geldbörse nach ihr und spuckte außerdem in ihre Richtung. Die Bundespolizisten brachten den Angreifer daraufhin zu Boden, fesselten seine Hände. Ein anschließend durchgeführter Test ließ auf den Konsum von alkoholischen Getränken schließen. Der dabei festgestellte Atemalkoholwert von umgerechnet knapp zwei Promille ändert vorerst nichts daran, dass der 38-Jährige sich möglicherweise wegen Beleidigung und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten muss.

