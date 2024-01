Polizei Braunschweig

POL-BS: Brand im Mehrfamilienhaus - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Ratsbleiche

10.01.2024, 09.00 Uhr

Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung

Am Morgen des 10. Januar wurde die Polizei über die Leitstelle der Feuerwehr über den Brand eines Mehrfamilienhauses in der Ratsbleiche informiert. Bei Erreichen des Einsatzortes waren bereits zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr und Kameraden verschiedener Freiwilliger Feuerwehren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Offensichtlich lag der Brandherd im Bereich des Kellers eines Mehrfamilienhauses. Alle Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig evakuiert werden, so dass auch niemand verletzt wurde. Nach ca. einer Stunde konnte der Brand durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Bei den folgenden Ermittlungen seitens der Kriminalpolizei ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Brand im Keller des Wohnhauses durch bislang unbekannte Täter vorsätzlich gelegt wurde. Deswegen sucht die Polizei nun Zeugen, die am besagten Morgen verdächtige Beobachtungen im Umfeld der Straße Ratsbleiche gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0531/476-2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell