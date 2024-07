Lübeck (ots) - Die Präventionsstelle der Polizeidirektion Lübeck bietet in den Sommerferien wieder Verkehrserziehung auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule am Meesenring an. Ob zu Fuß, via Rad oder mit den beliebten Gokarts: Das Angebot richtet ...

Ein Dokument

mehr